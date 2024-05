Éder enaltece o início do América-MG na Série B

O Santos, clube que tem a camisa mais pesada dentre os 20 participantes da edição deste ano do Campeonato Brasileiro da Série B, é o líder isolado, com cinco vitórias e uma derrota. Mas apenas dois times até aqui podem se vangloriar por terem chegado à sexta rodada sem uma derrota sequer: o vice-líder Goiás e o América-MG, do experiente zagueiro Éder, que derrotou o Guarani por 2 a 1 nesta segunda e se mantém firme e forte no G4, com três vitórias e três empates.

Desde janeiro de 2022 no Coelho, um dos líderes do elenco e referência técnica da equipe, Éder diz que a fase é fruto de um trabalho que tem sido muito bem desenvolvido pela comissão técnica liderada por Cauan de Almeida.

“É um início muito bom de campeonato, estamos conseguindo colocar em prática nosso estilo de jogo. É um modelo que está fluindo bem dentro de campo. Sabemos o quão difícil é a Série B, muito competitiva, mas nossa expectativa por esses primeiros jogos é muito boa. E que a gente possa chegar ao final da competição entre os quatro primeiros e retornar à Série A, que é o nosso principal objetivo no ano”, afirmou o zagueiro.

Próximo adversário: Santos

O próximo jogo do América-MG é justamente contra o Santos, líder da Série. Dessa forma, as equipes se enfrentam na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Independência. Assim, Éder falou sobre esse confronto.

“Realmente, é um daqueles grandes jogos do campeonato, entre duas equipes que estavam na Série A no ano passado e querem voltar a todo custo. Mas estamos trabalhando muito para isso. Tem tudo para ser uma grande partida, porque o time deles também é muito qualificado, com jogadores experientes. Teremos que fazer um jogo sem erros”, disse Éder.

