Jeffinho sofre lesão no Botafogo e vira desfalque por dez semanas

O Botafogo tem um desfalque importante nos próximos compromissos da temporada. Afinal, Jeffinho realizou exames nesta segunda-feira (20/05) que constaram uma lesão muscular na coxa direita. O atacante alvinegro, dessa forma, deve ficar fora dos gramados por dez semanas.

“O atleta Jeffinho foi submetido a exame de imagem que confirmou o diagnóstico de lesão muscular na coxa direita, com previsão de retorno em dez semana”, informou o Botafogo nesta terça-feira (21/05).

Lesão de Jeffinho no Botafogo

A lesão de Jeffinho aconteceu no jogo entre Universitario e Botafogo, em Lima, no Peru, pela quinta rodada da Libertadores. O atacante, que havia marcado um gol aos 32 minutos do segundo tempo, sofreu uma pancada forte de Andy Polo no fim da partida. O camisa 47 ficou caído no gramado e não seguiu em campo.

Assim, Jeffinho retornou de muletas ao Rio de Janeiro e realizou exames no Espaço Lonier. O atacante, dessa forma, só deve retornar aos gramados no fim de agosto. Durante este período, os jogadores alvinegros terão jogos decisivos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (22/05), diante do Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso precisa apenas de um empate para se classificar. Além de Jeffinho, Eduardo, Tiquinho Soares, Óscar Romero e Diego Hernández também são desfalques na partida.

