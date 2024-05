Filha de Renato Gaúcho revela distúrbio alimentar e epilepsia

“Fazia. É uma situação triste. Recorri aquilo. Comia, me sentia muito mal, desesperada, chorava, e aí eu partia para isso. Quando me sentia muito mal, ficava um mês fazendo. Então, falava: ‘Não posso, tenho que parar, não vou me deixar levar. Não vou viver desse jeito. Nem é vida’. Não quero que isso seja parte da minha vida, não quero ficar doente desse jeito”, relembra.