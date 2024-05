Atalanta x Bayer Leverkusen: escalações e onde assistir

O grande campeão da Liga Europa será descoberto nesta quarta-feira (22). Atalanta e Bayer Leverkusen se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Aviva, em Dublin, na Irlanda, para definir o título do segundo principal torneio de clubes do futebol europeu. Os italianos vão em busca do troféu inédito, enquanto os alemães, em temporada mágica, querem repetir o feito de 1988. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. Se persistir a igualdade, o troféu será definido nos pênaltis.

Como chega a Atalanta

Na busca do primeiro título europeu da história do clube, a Atalanta aposta na longevidade do trabalho do técnico Gian Piero Gasperini para vencer o clube que é a grande sensação da Europa nesta temporada 2023/24.

Mas, os italianos terão um desfalque importante nesta quarta-feira. O capitão Marten de Roon está sem condições de jogo após a lesão na derrota para a Juventus, na final da Copa da Itália. Além disso, Emil Holm também segue fora.

Como chega o Bayer Leverkusen

Por outro lado, o clube alemão vive o melhor momento de sua história e chega com uma invencibilidade que já dura 51 partidas. Dessa maneira, após conquistar o título do Campeonato Alemão de forma invicta (algo inédito na história), o time comandado pelo técnico Xabi Alonso vai em busca do segundo título de Liga Europa da história e quer voltar a levantar o caneco europeu depois de 36 anos.

Ao mesmo tempo, o técnico Xabi Alonso conta com todos os seus jogadores à disposição e poderá entrar em campo com força máxima.

Atalanta x Bayer Leverkusen

Final da Liga Europa

Data e horário: quarta-feira, 22/05/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Aviva, em Dublin, na Irlanda.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Rafael Tolói, Hien, Djimsiti; Davide Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners e Charles de Ketelaere; Ademola Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Bayer Leverkusen: Lukáš Hrádecký; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapié; Granit Xhaka, Exequiel Palacios, Jeremie Frimpong e Alejandro Grimaldo; Florian Wirtz, Amine Adli e Victor Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: István Kovács (ROU).

VAR: Pol van Boekel (NED).

Onde assistir: SBT, TV Cultura, ESPN e Star+

