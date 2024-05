James Rodriguez coloca mansão luxuosa à venda; veja valor e fotos!

O jogador de futebol colombiano James Rodríguez decidiu vender sua luxuosa mansão em Medelín. A propriedade foi usada como moradia de sua família durante seu casamento com Daniela Ospina.

Rodríguez acumulou uma fortuna considerável ao longo de sua carreira esportiva e empreendedora, permitindo-lhe investir em diversas propriedades em Madri, Miami e Medelín.

A mansão na Colômbia possui 3.600 metros quadrados de área. Além disso, o espaço inclui uma variedade de comodidades como uma quadra de futebol, piscina, área de churrasco, cinema e mais.

VALOR DA MANSÃO DE JAMES RODRÍGUEZ

Segundo a empresa responsável pelo anúncio, a casa está à venda por onze bilhões de pesos (R$ 14,7 milhões). Mas a decisão de venda surpreendeu os fãs. Isso porque ela é uma das propriedades mais valiosas do jogador.

A mansão foi visitada por famosos como Maluma, Blessd e outros jogadores de futebol, além de ter sido destaque em programas de televisão, como o The Suso’s Show da Caracol Televisión.

Paralelamente à sua carreira esportiva, Rodríguez diversificou seus investimentos, lançando uma linha de suplementos, abrindo restaurantes de alta gastronomia e colaborando com uma marca de roupas cujos lucros são destinados a uma fundação beneficente.

Aliás, o restaurante “Arrogante”, de propriedade de Rodríguez, oferece pratos de alta culinária em Bogotá, enquanto sua linha de roupas, criada em parceria com a marca Monastery, busca promover um estilo minimalista dentro do mundo do streetwear. Do mesmo modo, seus negócios fora do futebol demonstram seu empreendedorismo e seu compromisso com a diversificação financeira, além de seu apoio a causas sociais por meio de sua fundação.

FOTOS