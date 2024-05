Corinthians x América-RN: escalações, arbitragem e onde assistir

O Corinthians encara o América-RN nesta quarta-feira (22), às 20h, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena das Dunas, o Timão levou a melhor e venceu por 2 a 1. Assim, os paulistas jogam por um empate para avançar. Se o time alvirrubro vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se vencer por dois tentos, avança o time de Natal.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians deve contar com um retorno importante para o jogo contra o América-RN. Afinal o volante Paulinho, recuperado de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, treinou normalmente com o grupo e será relacionado. Por outro lado, Diego Palacios, Matheuzinho e Pedro Henrique realizaram atividades no gramado, mas sob orientação da equipe de fisioterapia e preparação física. Os três devem ficar fora. Assim, o time deve ser muito parecido das últimas partidas. Cacá deve seguir no sistema defensivo e o ataque segue com Yuri Alberto, Romero e Wesley.

Como chega o América-RN

Em contrapartida, o Mecão não possui desfalques para a decisão com o Corinthians fora de casa e o técnico Marquinhos Santos deve escalar o time considerado titular. Aliás, o clube potiguar chega embalado por uma vitória importante na temporada, além de ostentar a segunda melhor campanha no Grupo C do Campeonato Brasileiro da Série D. Contudo, terá uma missão difícil, já que o clube nunca conseguiu vencer o Timão, jogando na cidade de São Paulo.

CORINTHIANS x AMÉRICA-RN

Jogo de volta – terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 22/05/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

AMÉRICA-RN: Renan Bragança; Buiu, Rafael Jensen, Alan Ferreira e Guedes; Norberto, Ferreira, Souza e Wanderson; Rafinha e Gustavo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR Fifa-RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.