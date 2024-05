Sem Hugo Moura e Rossi, Vasco divulga relacionados para enfrentar Fortaleza

Hugo Moura fica fora dos relacionados do Vasco por opção técnica - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com ausências, o Vasco divulgou, nesta terça-feira (21), os relacionados para o jogo contra o Fortaleza, que ocorre às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Hugo Moura e Rossi estão fora da lista.

O volante cumpriu suspensão diante do Vitória, na última partida do Cruz-Maltino, e estaria à disposição do interino Rafael Paiva. Mas foi preterido por opção técnica. Já o atacante, por sua vez, sentiu dores na coxa.

LEIA MAIS: Em nota, 777 Partners lamenta atraso em pagamentos no Vasco

A novidade fica por conta do jovem Guilherme Estrella, meia-atacante de 19 anos. Ele chegou a atuar profissionalmente nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, contra Boavista e Sampaio Corrêa, somando 32 minutos.

Estrella é uma das joias do sub-20 do Vasco. Já são quatro gols em seus últimos sete jogos na categoria, sendo um em cada uma das finais da Copa OPG contra o Flamengo, no fim de abril.

Confira a lista de relacionados contra o Fortaleza

Goleiros: Léo Jardim e Keiller;

Defensores: João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Medel, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Rojas, Victor Luis;

Meias: Estrella, Galdames, Mateus Carvalho, Payet, Praxedes, Sforza, Zé Gabriel;

Atacantes: David, Adson, Clayton, Rayan, Vegetti

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.