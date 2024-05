Athletico x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense busca entrar de vez no G8 do Campeonato Brasileiro sub-20 - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense - (crédito: - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense)

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, Athletico-PR e Fluminense medem forças nesta quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no CT do Caju. Assim, o Furacão tenta se manter no G8, enquanto o Tricolor almeja entrar na zona de classificação para as quartas de finais da competição.

Dessa forma, na classificação, a equipe paranaense soma 12 pontos, e ocupa a sétima colocação. Do outro lado, o time carioca tem oito, na décima segunda posição.

Onde assistir

A partida desta quarta-feira (22) terá a transmissão dos canais oficiais do Athletico.

Como chega o Athletico-PR

Os comandados do técnico Caco Espinoza tentam encostar no pelotão de frente e pode dar um salto na tabela caso conquiste os três pontos. A diferença para o atual terceiro colocado, Santos, é de apenas um ponto. Na última rodada, aliás, o empate com o Atlético-GO interrompeu a sequência de duas vitórias consecutivas.

Como chega o Fluminense

O Tricolor não perdeu nas duas últimas rodadas, porém segue fora do G8. Sendo assim, o triunfo sobre o Cuiabá por 1 a 0 reaproximou a equipe da zona de classificação para a próxima fase. Por fim, sem Miguel Sampaio, Loiola, Luis Fernando, Felipinho e Marcão, lesionados, o técnico Rômulo Rodriguez conta com o retorno de Thiago Henrique e Riquelme Felipe, recuperados de lesão.

8ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 22/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT do Caju, Paraná (PR)

ATHLETICO-PR: Matheus Soares; Ataíde, Fábio Lucas, João Vitor e Léo Derik; Biro, Adryan e Riquelme; Walace, Felipe Chiqueti e Lucas Marezi. Técnico: Caco Espinoza

FLUMINENSE: Diego; Miguel, Cintra, Kayky Almeida e Rafael Monteiro; Lourenço, Luan Freitas, Riquelmy, Enzo e Isac; Nascimento. Técnico: Rômulo Rodriguez

Árbitro: André Ricardo Martins (PR)

Assistentes: Diego Fortunato (PR) e Luís Henrique Campanhoni Amadori (PR)

