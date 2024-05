Bragantino se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil

Bragantino faz 3 a 0 no Sousa e está na próxima fase da Copa do Brasil - Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Bragantino)

O Bragantino garantiu na noite desta terça-feira (21/5), a sua classificação para terceira fase da Copa do Brasil. Isso em razão de vencer os paraibanos do Sousa por 3 a 0, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Como empatou o duelo de ida, na Paraíba, 1 a 1, o resultado em casa garantiu ao Massa Bruta a passagem à próxima fase. Capixaba, Gustavo Neves e Mosquera marcaram.

Assim, o Braga garante mais R$ 3,450 milhões nos seus cofres, que se soma aos R$ 2,205 milhões pela participação nesta terceira fase. Mas o Sousa não sai de mãos abanando. Como entrou na primeira fase, somou as premiações das três fases e sai com R$ 3,937 milhões no banco.

Bragantino em cima nos 90 minutos

O Bragantino foi muito superior ao rival, que nitidamente jogou para sustentar o empate e levar aos pênaltis. Tanto que viu o time paulista dar 13 finalizações a gol, enquanto chutou apena uma vez na direção do gol de Cleiton. Assim, não foi suspresa que o Bragantino fosse para o intervalo em vantagem. Mas apenas por 1 a 0, gol de Capixaba escorando da primeira trave um escanteio da esquerda cobrado por Lincoln, aos 24 minutos.

No segundo tempo, a pressão continou e o segundo gol paulista saiu aos 14 minutos. Após pressão insana, com o goleiro Bruno salvando e a zaga rechaçando como dava, Gustavo Neves ganhou uma dividida fora da área, tabelou com Borbas e chutou na saída do goleiro. Com 2 a 0, o Bragantino administrou a vantagem, mas ainda assim chegou ao terceiro gol. Após chutar em cima do goleiro Bruno Fuso, Lucas Evangelista voltou para a sua posição a caminho da lateral-esquerda. Mas viu que o goleiro tentou lançar a bola com as mãos, quase em sua direção. Ele voou e conseguiu cortar. Assim, a sobra ficou com Mosquera que bateu e marcou. No fim Luan Cândido quase ampliou de bicicleta.

RB BRAGANTINO 3X0 SOUSA

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 21/5/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público: 3.739

BRAGANTINO: Cleiton; Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes, 23’/2ºT); Jadsom, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Nathan Mendes, 28’/2ºT), Lincoln (Gustavo Neves, Intervalo); Vitinho (Helinho, 11’/2ºT), Henry Mosquera (Vinpícius, 28’/2ºT), Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha

SOUSA: Bruno Fuso, João Rafael (Iranilson, Intervalo), Breno Cézar, Marcelo Duarte e Leozinho; Felipe Jacaré, Emersonn Bastos, Felipe Jacaré (Junior Batata, Intervalo), Hiago Ramiro (Danilo Bala, 30’/2ºT)e Aruá; Reinaldo (Juninho Paraíba, Intervalo) e Diego Ceará (Hebert, 38’/2ºT). Técnico: Leandro Sena

Gols: Capixaba, 24’/1ºT (1-0); Gustavo Neves, 14’/2ºT (2-0); Mosquera, 25’/2ºT (3-0)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM-FIFA)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartçoes amarelos: Luian Cândido (BGT); Aruá, Marcelo Duarte (SOU)

