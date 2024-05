Calleri avança em recuperação e se aproxima de retorno ao São Paulo

O atacante Calleri está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. O jogador do São Paulo fez trabalhos em campo no CT da Barra Funda nesta terça-feira (21) e deu mais alguns passos para voltar a jogar. Assim, cresce a expectativa que ele fique à disposição de Zubeldía ainda neste mês de maio.

Nesta terça, Calleri fez movimentos mais próximos dos que costumam ocorrer nas partidas, com passes e mudanças de direção. O atacante, porém, ainda trabalha separado do restante dos jogadores. O próximo passo agora é colocar o argentino para trenar junto com o plantel, sem limitações, para ver se ele se sente bem.

O centroavante se machucou no dia 8 de maio, durante a vitória do São Paulo por 3 a 1 diante do Cobresal, pela Libertadores. Contudo, exames não detectaram uma lesão mais grave.

Inclusive, existia uma expectativa que Calleri voltasse já contra o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (23), pela Copa do Brasil. Contudo, o Tricolor Paulista decidiu ter cautela com o jogador, que vem sofrendo com lesões musculares nos últimos meses. Assim, o argentino deve voltar a estar na lista de relacionados contra o Talleres, no dia 29 de maio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

São Paulo segue sem Calleri na Copa do Brasil

Sem Calleri, o São Paulo encara o Águia de Marabá nesta quinta, podendo perder por até um gol de diferença que avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Zubeldía deve escalar André Silva como homem de referência no setor ofensivo novamente. A outra opção seria o garoto Juan.

