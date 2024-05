Marquinhos, do Fluminense, segue em recuperação de olho na Libertadores

S..o Paulo, Brasil - 13/05/2024 - Morumbis - .Fluminense enfrenta o S..o Paulo esta noite no Morumbis pela 6.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO DE LUCAS MER..ON / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No Maracanã, Marquinhos não estará em campo, já que se recupera de um trauma no pé esquerdo. O foco do jogador é ficar à disposição da equipe diante do Alianza Lima, na próxima quarta (29), pela Libertadores. A informação é do portal “ge”.

Internamente, o Departamento Médico não considera a lesão do atacante grave, entretanto necessita de uma observação maior. Vale lembrar que ele sofreu o trauma na partida contra o São Paulo, no último dia 13, no Morumbis, pelo Brasileirão. Nesse sentido, chegou a ser relacionado para o duelo com o Cerro Porteño, porém foi cortado.

Dessa forma, Marquinhos está no período de transição, assim como o lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Manoel e o atacante Douglas Costa. Diante da equipe peruana, ainda não há certeza de sua presença, porém o clube trabalha para isso.

Com uma boa vantagem de dois gols diante da Bolívia Querida, o Fluminense busca avançar às oitavas da Copa do Brasil. O Tricolor, portanto, pode até perder por um gol de diferença que se classifica. No jogo de ida, a equipe venceu por 2 a 0, em Cariacica, com gols de Terans e Jhon Arias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.