Fluminense arrecada mais de R$ 28 mil em leilão em prol das vítimas do RS

Fluminense contribui mais uma vez para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense arrecadou mais de R$ 28 mil com o leilão das camisas utilizadas na partida contra o São Paulo, realizada no último dia 13, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os jogadores entraram em campo com a “Super Ajuda” no lugar da marca da Superbet no espaço mais nobre do uniforme.

Sendo assim, todo o lucro levantado será destinado às vítimas das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul. A ação foi uma parceria entre os dois clubes e a patrocinadora. Com isso, o leilão ocorreu na plataforma MatchWornShirt e contou com 11 camisas assinadas por jogadores relacionados para o confronto.

A camisa que recebeu o maior lance foi a do craque Marcelo, arrematada por R$ 4.729. Em seguida vieram as armaduras de Jhon Arias (R$ 3.341), Keno (R$ 2.897), Germán Cano (2.797) e Felipe Melo (2.486).

O Fluminense segue de portas abertas para receber doações para as vítimas do RS. Os interessados em contribuir poderão entregar água, alimentos não-perecíveis e produtos de higiene na sede de Laranjeiras, na Rua Álvaro Chaves 41, de segunda a sábado, das 6h às 22h, e aos domingos, das 6h às 20h. Além disso, o público pode fazer doações diretamente para as instituições presentes no ParaQuemDoar.com.br.

Por fim, os comandados de Fernando Diniz voltam a campo nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Sampaio Corrêa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, a equipe carioca venceu por 2 a 0, em Cariacica, e pode até perder por um gol de diferença, que avança.

