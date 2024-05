Julián Álvarez iguala quantidade de títulos de Messi na sua idade

Aos 24 anos, Messi já era a referência técnica do Barça - (crédito: Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images)

Os contextos vividos por ambos foram completamente distintos na trajetória profissional. Entretanto, o atacante Julián Álvarez pode dizer que, aos 24 anos de idade, tem algo em comum com Lionel Messi quando La Pulga tinha a sua idade.

Com a conquista da Premier League, no último domingo (19), Julián chegou aos 16 troféus na carreira. A soma em questão contabiliza feitos por River Plate, Manchester City e seleção da Argentina. É exatamente o mesmo número que Messi tinha, mas contando apenas com o Barcelona.

A laureada trajetória de Julián Álvarez

No River, o Araña obteve seis conquistas entre Campeonato Argentino, Copa e Supercopa Argentina, Troféu dos Campeões, Libertadores e Recopa entre 2019 e 2021. Individualmente, foram 122 partidas, 54 gols e 28 assistências, algo que totaliza 82 participações diretas em tentos riveristas. Por outro lado, em território inglês, ele quase igualou a quantidade de taças em apenas uma temporada: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões da Europa, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes.

A saber, além da conquista recente, ele ainda pode colocar outra FA Cup na conta em decisão onde os Citizens enfrentam o arquirrival, Manchester United, no próximo sábado (25). Nesse sentido, como manda a tradição do torneio, a final acontece em Wembley.

Por meio de suas atuações destacadas, Julián foi gradativamente se consolidando, também, no ataque da seleção argentina. Com a camisa da Albiceleste, sua passagem já é vencedora no aspecto coletivo graças aos títulos da Copa América, Finalíssima e o mais significativo: a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

