Grêmio anuncia Jemerson; Atlético receberá quantia milionária

O Grêmio anunciou, no fim da manhã desta quarta-feira (22), a contratação do zagueiro Jemerson, do Atlético. O defensor de 31 anos chega em definitivo para contrato até o fim de 2026.

O jogador, agora, terá um período de adaptação, organizar mudança para o sul do país e, segundo a diretoria do Tricolor, vai se juntar ao grupo no dia 10 de junho. Ele só poderá estrear no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

Aliás, o Atlético receberá uma bela quantia pela venda do zagueiro. Os clubes acertaram a transferência de maneira imediata por R$ 2,6 milhões. O vínculo de Jemerson com o Galo era válido somente até dezembro e na metade do ano ele já poderia assinar um pré-contrato.

Jemerson, aliás, já estava no alvo do Grêmio há algum tempo. Ele recebeu uma sondagem há alguns meses, mas, na ocasião, o Galo conseguiu segurar. Desta vez, no entanto, o defensor informou ao clube mineiro que desejava sair.

Alguns fatores foram fundamentais para o desejo do jogador em sair de Belo Horizonte. O primeiro e mais importante é que Jemerson terá uma boa valorização salarial. A proposta do Grêmio foi superior em questões financeiras. Além disso, o Galo receberá uma compensação para liberá-lo imediatamente.

