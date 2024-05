Tiago Nunes propõe desafio a Guardiola: ‘Queria vê-lo jogar contra uma equipe na altitude’

Tiago Nunes no período em que era comandante do Sporting Cristal, do Peru - (crédito: Marcelo Caitano)

Após a demissão do Botafogo, Tiago Nunes assumiu o comando da Universidad Católica, do Chile, em março. No seu curto período no novo país, o treinador propôs um desafio a Pep Guardiola em entrevista à “ESPN, do Chile”. No caso, ele declarou que gostaria de ver seu companheiro de profissão assumir um trabalho na América do Sul.

“Adoraria ver o Guardiola comandando um time na Libertadores contra o Bolívar, Binacional no Peru a 4 mil metros de altitude, Rosário Central, Boca Juniors na Bombonera. Para mim, seria incrível. Eu vejo os caras muito cautelosos, muito tranquilos, lá tudo funciona. Eu adoraria ver, mas nunca vai acontecer, é a nossa realidade”, apontou Tiago.

Tal declaração de Nunes ocorreu após opinar que há uma supervalorização da modalidade na Europa, principalmente na Inglaterra. Em contrapartida, o comandante acredita que há uma desvalorização no futebol sul-americano.

“Gosto de ver o futebol de verdade. Gosto de ver o Campeonato Mexicano, os campeonatos da América do Sul. Não é que os outros lugares sejam de mentira, mas é um mundo de conto de fadas, onde tudo funciona, tudo é lindo”, disse o comandante.

“A Premier League é incrível, mas só tem estrangeiros e não ingleses. Ver a seleção da Inglaterra é terrível. Por isso, eu gosto de ver os torneios que estão mais próximos de mim”, complementou.

Carreira de Tiago Nunes

O técnico acumula passagens no Brasil por Athletico, Botafogo, Corinthians e Grêmio. Além disso, já se aventurou em outros países vizinhos. No caso, o Sporting Cristal, do Peru, no ano passado. Até que optou por deixar a equipe para assumir o comando exatamente do Glorioso. A oportunidade no Universidad Católica é a sua segunda experiência internacional.

