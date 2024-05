Vegetti, do Vasco, é o artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil

O atacante Pablo Vegetti foi um dos heróis da classificação do Vasco na última terça-feira (21) às oitavas da Copa do Brasil. Ele marcou dois gols e converteu seu pênalti nas disputas em jogaço contra o Fortaleza, marcado por muita emoção em São Januário.

E, com os dois tentos anotados no Caldeirão, ele chegou à artilharia isolada da Copa do Brasil, com quatro gols. Além disso, o Pirata é também o artilheiro do Brasileirão, com três gols – empatado com outros quatro jogadores.

Já são 11 gols para Vegetti na temporada. Ele é, dessa forma, o artilheiro do Vasco em 2024. Lucas Piton e David, com quatro gols cada, são os jogadores mais próximos dele na lista. O argentino atuou em 19 partidas, sendo 18 como titular. A média de gols do atacante é de 0,57 por jogo. Ao todo, são 21 tentos do camisa 99 pelo Cruz-Maltino em 40 duelos.

Lembrando, aliás, que ele só foi marcar pela primeira vez em seu quinto jogo na temporada, em clássico contra o Botafogo. Desde então, assim, seus 11 gols no ano saíram nas últimas 15 partidas, com sua média subindo, neste período, para 0,73 gol por jogo. Vegetti tem 35 anos e possui contrato com o clube carioca até dezembro de 2025.

