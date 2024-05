Botafogo crê em eficiência do ataque para avançar na Copa do Brasil

Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (22/05), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso venceu no jogo de ida por 1 a 0 no Nilton Santos e precisa apenas de um empate para se classificar. Assim, Artur Jorge deposita confiança no sistema ofensivo para conquistar um bom resultado em Salvador.

LEIA MAIS: Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Eficiência do Botafogo

O Botafogo vem sendo muito eficiente no ataque. Afinal, os jogadores alvinegros marcaram 19 gols nos últimos dez jogos, totalizando uma média de quase dois tentos por partida. Durante este período, foram sete vitórias conquistadas, um empate e apenas duas derrotas sofridas.

O Glorioso, por sinal, estufou as redes durante todos os últimos dez jogos. A última vez que os jogadores alvinegros passaram uma partida em branco foi no dia 11 de abril, quando perderam para LDU, em Quito, pela Libertadores. O duelo terminou 1 a 0 para os equatorianos na época.

Últimos dez jogos do Botafogo

14/04 – Universitario 0 x 1 Bota

18/04 – Fortaleza 1 x 1 Bota

21/04 – Bota 2 x 1 LDU

24/04 – Bota 1 x 2 Bahia

28/04 – Bota 1 x 0 Vitória

02/05 – Flamengo 0 x 2 Bota

05/05 – Bota 3 x 1 Universitario

08/05 – Bota 5 x 1 Juventude

12/05 – Bota 1 x 0 Atlético-GO

16/05 – Cruzeiro 3 x 2 Bota

Desfalques no Glorioso

O ataque alvinegro, dessa forma, tem sido mortal nos últimos jogos e pode ser um diferencial no Barradão. No entanto, Artur Jorge vai contar com desfalques importantes do setor ofensivo. Afinal, Eduardo, Jeffinho e Tiquinho Soares estão lesionados e são ausências confirmadas em campo. Além disso, Óscar Romero e Diego Hernández seguem suspensos por questões disciplinares e sequer viajaram com os companheiros para Salvador.

Assim, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos devem iniciar em campo como titulares e formar um trio de ataque diante do Vitória. Caso os jogadores alvinegros marquem um gol no Barradão, os atletas rubro-negros vão precisar de três tentos para se classificar. Uma vitória mínima do Leão leva a decisão para os pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.