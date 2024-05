Vitória x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vitória e Botafogo buscam vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22/5). O jogo será às 19h (de Brasília), no Barradão. Como venceu por 1 a 0 no Rio, o Fogão joga pelo empate. Se o time baiano vencer por um gol, pênaltis. Por dois gols, se classifica diretamente. Para você não perder nada deste duelo, acompanhe a cobertura-raiz da Voz do Esporte. A transmissão começa às 17h30 (de Brasília) com um esquenta sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.