Diretor cita Cássio e destaca Cruzeiro mais agressivo no mercado

O primeiro reforço da nova gestão da SAF do Cruzeiro chegou na última terça-feira. Com pompa de ídolo e recepção de centenas de torcedores na Toca da Raposa II, Cássio desembarcou em Belo Horizonte para ser o novo goleiro. O diretor técnico da Raposa, Edu Dracena, destacou a mudança de filosofia do clube no mercado de transferências.

“Mudança de filosofia do Cruzeiro. O Pedrinho é um cara agressivo no mercado, na vida dele já provou isso. Ele vir do nada e ter o que tem, não é por acaso. Está querendo agora passar para o clube, resgatar aquele orgulho, aquela coisa cruzeirense de brigar pelos títulos”, destacou o dirigente.

Ao que tudo indica, a lista de reforços do Cruzeiro não vai parar em Cássio. Afinal, o clube já negocia a contratação do volante Thiago Mendes, de 32 anos, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Qatar. A chegada de Alexandre Mattos como diretor de futebol também mostra uma postura mais agressiva na busca por novos jogadores.

“Você contratando um jogador como o Cássio, pela história que ele tem no futebol, mostra que o Cruzeiro vai entrar forte e não vai parar só no Cássio. A gente está mapeando o mercado, o Alexandre Mattos, todo mundo conhece o jeito dele de trabalhar, junto com o Paulo Pelaipe (também da diretoria de futebol). Vamos colocar o Cruzeiro onde ele merece”, destacou Dracena.

Cássio chega para ser liderança no Cruzeiro

Cássio era o principal líder do elenco do Corinthians. Afinal, estava no Parque São João desde 2012. Dessa maneira, Edu Dracena acredita que o novo goleiro chega para agregar também fora das quatro linhas.

“Estamos muito felizes com a chegada dele. O Cássio não é só dentro de campo. Contratamos o pacote Cássio. Quanto tempo não tínhamos isso aqui (recepção da torcida). Levamos o Cássio porque queremos algo diferente. E é isso que queremos passar para o mercado. O Cruzeiro mudou”, finalizou.

Assim, Cássio e os possíveis novos reforços só poderão estrear a partir do dia 10 de julho, quando reabre a janela de transferências no Brasil. Até lá, o goleiro ficará treinando com os companheiros e se ambientando ao novo clube.

