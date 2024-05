Elenco ganha folga, e Álvaro Pacheco inicia trabalho no Vasco na sexta

O português Álvaro Pacheco começará os trabalhos no Vasco na sexta-feira (24). Isso porque o elenco ganhou dois dias de folga após a classificação heroica para as oitavas de final da Copa do Brasil, alcançada na última terça (21), contra o Fortaleza, em São Januário.

O novo treinador do Cruz-Maltino já conheceu os atletas e até esteve presente no citado jogo, assistindo à partida de um camarote do estádio vascaíno. Sexta, então, ele comandará suas primeiras sessões de treinamento no CT Moacyr Barbosa.

O motivo para os dois dias de descanso é a distância para o próximo compromisso do Vasco na temporada: 12 dias. A estreia de Pacheco será exatamente no clássico contra o Flamengo, no dia 2 de junho, um domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O português está no Rio de Janeiro desde domingo (19), quando deu suas primeiras declarações como técnico do Vasco, que só o anunciou na terça. Na segunda (20), aliás, ele conhecera as dependências do clube, atletas e funcionários, em visita ao CT Moacyr Barbosa.

