Atividade do Internacional em Itu conta com ausência de titular

Primeiros treinamento do elenco do Internacional em Itu

O treinamento do Internacional em Itu contou com o desfalque do lateral-esquerdo Renê, nesta quarta-feira (22). O titular da equipe recebeu a liberação do clube para tratar de assuntos pessoais. Nos próximos dias, há a possibilidade dos atacantes Lucca e Wanderson voltarem a treinar com o restante do grupo. Afinal, eles estão em fase de avaliação pela comissão técnica após deixarem o departamento médico.

Com a sinalização positiva, ambos iniciam processo de transição para o campo. Logo no início, a atividade priorizou a parte física. Especialmente com a intenção na recuperação do ritmo e do recondicionamento deste aspecto. Isso porque o período inativo e de treinos remotos prejudicou os atletas neste cenário. Em seguida, o técnico Eduardo Coudet e sua equipe focaram na parte tática.

A delegação do Colorado é formada pelos jogadores, comissão técnica e dois dirigentes. Neste último caso, o gerente esportivo Magrão, além do vice-presidente de futebol, Felipe Becker. Já o mandatário Alessandro Barcellos deve passar a integrar este grupo em Itu apenas no próximo final de semana. Isso porque o presidente precisou cumprir algumas responsabilidades em Porto Alegre. Vale relembrar que a cidade de Itu é uma sede provisória do Inter para reiniciar a temporada devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

O compromisso que marca o retorno da equipe aos gramados é diante do Belgrano, pela sexta rodada da Sul-Americana, no dia 28 de maio. O clube gaúcho indicou o estádio Novelli Júnior como o local para receber o embate. Assim, a Conmebol realizou uma vistoria, na última semana, e ainda dará uma resposta. Mesmo assim, o Internacional já indicou outras opções, caso a principal não receba aprovação. Após adiamentos de seus jogos no Campeonato Brasileiro, a próxima partida pela competição nacional será contra o Cuiabá, no dia 1º de junho, pela sétima rodada, às18h30, na Arena Pantanal.

Internacional pode retornar ao Sul antes do esperado

Houve evolução do cenário dos alagamentos em alguns pontos no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que causaram prejuízos. Assim, há a possibilidade de o Colorado voltar ao Rio Grande do Sul antes do esperado. Especialmente porque um desses locais é na cidade de Alvorada, onde fica o centro de treinamento da base do clube, o Morada dos Quero-Queros.

Mesmo que esse retorno não ocorra antes do esperado, o espaço pode receber o elenco profissional por um curto período depois dos 20 dias em Itu. O complexo das categorias de base só tem algumas inferioridades nas estruturas ao CT Parque Gigante.

A outra novidade que há chances de ocorrer também envolve outra partida pela Sul-Americana. No caso, o embate com o Delfín, do Equador, que fecha a fase de grupos do torneio. Isso porque o estádio Heriberto Hülse pode receber este jogo marcado para o dia 8 de junho. Já há um pré-acordo entre o Criciúma e o Internacional, e a Conmebol mandou uma comitiva para a cidade do sul catarinense. Esse grupo vai averiguar as condições do estádio e do aeroporto de Jaguaruna. Inclusive, há um pensamento positivo para que o palco seja aprovado.

