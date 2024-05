Téo José surpreende e assina contrato com grande emissora de TV

Téo José já tem data para iniciar sua história no SBT - (crédito: Foto: Reprodução/SBT)

O narrador esportivo Téo José está de casa nova. Após passagem nos últimos anos pelo SBT, inclusive assumindo a apresentação do “Arena SBT”, o comunicador agora terá um novo desafio.

O portal “F5” da Folha de São Paulo foi o primeiro a informar. O comunicador vai narrar a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, não será pela Rede Globo ou SporTV. Téo José está a caminho da TV Bandeirantes, que tem acordo para transmitir a segunda divisão do torneio nacional.

Aliás, José já tem até data para iniciar. Ele vai narrar o jogo entre América-MG e Santos, na próxima sexta-feira (24), às 21h30 (de Brasília). Junto com Téo na partida, estarão os comentaristas Rafael Oliveira e Neto

Téo José já passou pela Band de 2006 a 2018. Ele saiu para a Fox Sports. Aliás, pela Band, ele cobriu Copas do Mundo, Olimpíadas e corridas de automobilismo. Em 2014, ele se tornou a principal voz da emissora com a morte de Luciano do Valle.

