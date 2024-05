Prestes a completar 100 jogos pelo Fluminense, Felipe Melo se declara: ‘Muito amor’

Se entrar em campo nesta quarta-feira (22) contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o capitão do Fluminense, Felipe Melo, completará 100 partidas pelo clube. E, ao site oficial do Tricolor, o zagueiro celebrou a marca.

Para ele, o feito reflete seu empenho diário para o clube que lhe abriu as portas aos 39 anos (hoje, ele tem 40). Campeão da Libertadores em 2023, da Recopa 2024 e bicampeão carioca (2022 e 2023), o zagueiro pode viver mais uma noite especial pelo Flu.

“Para mim, completar 100 jogos por um clube histórico como o Fluminense é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Mais ainda por eu estar próximo de completar 40 e podendo atuar em alto nível, ter um bom rendimento e ajudar a equipe dentro e fora de campo. O Fluminense significa muito para mim, é o clube que me deu a oportunidade de atuar com 39 anos, em vias de completar 40, com alguns títulos de bastante expressão. Sem dúvidas o Fluminense está entre os três clubes mais históricos da minha carreira, por tudo o que representa hoje e por tudo o que fizemos juntos até então, com muita esperança de continuarmos conquistando e fazendo história aqui”, afirmou o camisa 30.

Declaração à torcida do Fluminense

Já considerado ídolo, Felipe Melo é um dos grandes personagens da atual fase vitoriosa do Flu. Além dos títulos, o zagueiro possui estatísticas positivas: em 99 jogos, são 63 vitórias, 15 empates e 21 derrotas – aproveitamento de 68,7%. O capitão tricolor marcou três gols pelo clube. Ele revela o amor que sente pela torcida do Flu apesar de alguns altos e baixos.

“Essa é uma relação de muito amor. A torcida sempre se manteve firme no apoio a mim, em alguns momentos recebi algumas vaias, mas mesmo as vaias vieram para que pudesse despertar algo melhor para o Fluminense. Por isso eu tenho um carinho especial pela torcida, por isso que eu amo a torcida do Fluminense. E olha que é difícil eu dizer que amo alguma torcida. Mas não posso deixar de falar do amor e gratidão que tenho, um amor que culminou em muitos títulos”, revelou o Pitbull.

