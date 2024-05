Botafogo divulga relacionados para jogo diante do Vitória

Confira os relacionados do Glorioso na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR)

O Botafogo divulgou, nesta quarta-feira (22/05), os relacionados do jogo diante do Vitória, pela Copa do Brasil. A novidade da lista é o retorno de Kauê. Afinal, o volante alvinegro está reintegrado ao elenco após ser absolvido de caso de agressão contra sua ex-namorada.

Relacionados do Botafogo

Artur Jorge conta com desfalques importantes em campo. Afinal, Eduardo e Jeffinho, lesionados, estão inaptos fisicamente para jogar. Além disso, Óscar Romero e Diego Hernández seguem punidos por razões disciplinares e sequer viajaram para partida. Tiquinho Soares, contundido desde abril, só deve retornar aos gramados em junho.

Lista de relacionados

Goleiros: Gatito Fernández, John e Lucas Barreto

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos, Kawan, Lucas Halter e Segovia

Laterais: Cuiabano, Damián Suárez, Hugo e Mateo Ponte

Volantes: Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Tchê Tchê

Meia: Jacob Montes

Atacantes: Fabiano, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino e Yarlen

Aliás, Vitória e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (22/05), às 19h (de Brasília), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso venceu no duelo de ida por 1 a 0 no Nilton Santos. Portanto, os jogadores alvinegros precisam apenas de um empate em Salvador para se classificar.

