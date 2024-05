Lima é cortado pelo Fluminense para jogo contra o Sampaio Corrêa

Lima está fora do jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta (22) - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense terá um desfalque de última hora para o duelo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. Lima apresentou quadro gripal e foi cortado dos relacionados do Tricolor.

A informação é do “ge”. Segundo a publicação, Lima começou a sentir os sintomas na manhã desta quarta, chegando até a se concentrar com o restante dos companheiros. À tarde, o Fluminense decidiu, porém, por preservar o volante.

LEIA MAIS: Fluminense inicia venda da ingressos para duelo com o Alianza Lima-PER

O jogador foi titular no jogo de ida, no dia 1º, em vitória por 2 a 0, e foi até o autor de um dos gols do triunfo. Arias, de pênalti, fez o segundo. Lima vinha sendo titular desde então, começando os jogos contra Atlético-MG, Colo-Colo (CHL), São Paulo e Cerro Porteño (PAR).

