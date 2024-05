Corinthians desiste de contratar influenciador envolvido em polêmica com Cássio

Edu Oliver ficou perto de acertar com a Corinthians TV - (crédito: Foto: Edu Oliver/Redes Sociais)

O Corinthians vive nova polêmica. Desta vez, o assunto foi a negociação com o influenciador Edu Oliver. Em conversas com a diretoria, ele ficou próximo de integrar a equipe da Corinthians TV.

Na rede social, o influenciador anunciou o acordo com o Timão. Logo depois do próprio anuncio, a ameaça ao goleiro Cássio foi levantada ela torcida e a diretoria não fechou o contrato.

Em depoimento à Polícia, Edu Oliver admitiu que errou e demonstrou arrependimento. Na época, ele chegou até mesmo a fazer uma mensagem de retratação ao ex-goleiro do Corinthians.

Posição do Corinthians

De acordo com o ge, a diretoria do Corinthians anunciou que o acordo jamais existiu. Logo depois de uma conversa entre as partes, a negociação estagnou e o presidente Augusto Melo não procurou mais Edu Oliver.

Caldeirão quente

Vale citar, que o caso com o influenciador é só mais um em meio a todas as polêmicas do clube. A Vaidebet novamente foi envolvida em polêmica e ameaçou quebrar o contrato.

Segundo as informações divulgadas pelo Alvinegro, a Vaidebet rende aos cofres do clube R$ 123 milhões. Ou seja, no total, o time vai arrecadar R$ 369 milhões pelo vínculo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.