Veja quem são os artistas confirmados em jogo solidário no Maracanã

O evento “Futebol Solidário”, um grande encontro envolvendo figuras do esporte e celebridades no lendário Maracanã, com o intuito de arrecadar fundos para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, está marcado para o próximo domingo, dia 26.

Os times “União” e “Esperança” serão os protagonistas dessa partida solidária, e os primeiros jogadores já estão sendo convocados. Além disso, Dorival Júnior e Mano Menezes assumirão o papel de técnicos, enquanto Ronaldinho Gaúcho e Cafu liderarão como capitães. Além dos craques, um time de artistas e ex-jogadores foram confirmados.

Artistas e ex-jogadores convidados

Além dos capitães, confirmaram presença também craques como Petkovic, Diego Ribas, D’Alessandro e Formiga. Além deles, também estão confirmado figuras conhecidas como Ludmilla, Belo, Nattanzinho, Renato Goes e Marcello Melo Jr. Mas não serão só eles, isso porque cerca de 50 participantes vão participar do evento.

Ingressos já estão disponíveis!

As vendas para assistir ao ‘Futebol Solidário no Domingão’ já estão abertas. Os ingressos custam R$ 80 ou 60 reais (inteira), com meia-entrada a R$ 40 ou 30 reais, a depender do setor. Aliás, para garantir lugar no jogo e entrar na corrente de ajuda aos gaúchos, o site é: futebolsolidario.eleventickets.com. O valor da venda dos ingressos da partida, no Maracanã, será doado para a CUFA.

Onde assistir?

Na TV Globo, o Domingão com Luciano Huck transmitirá um pré-jogo de 50 minutos, direto do estádio. Na sequência, o Brasil todo vai ver a partida entre craques e artistas que amam o futebol, com a narração de Luis Roberto. Mas não é só isso. No sportv, que contará com pré-jogo estendido de duas horas, Gustavo Villani terá a missão de levar as emoções.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.