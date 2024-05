Atalanta acaba com invencibilidade do Leverkusen e é campeã da Liga Europa

Atalanta's Nigerian forward #11 Ademola Lookman (C) celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Europa League final football match between Atalanta and Bayer Leverkusen at the Dublin Arena stadium, in Dublin, on May 22, 2024. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Atalanta é a campeã da Liga Europa 2023/24. Com atuação iluminada e hat-trick do atacante nigeriano Lookman, o clube de Bérgamo venceu o até então invicto Bayer Leverkusen e conquistou o primeiro título europeu da sua história com a vitória por 3 a 0 nesta quarta-feira (22), em Dublin, na Irlanda. Além do troféu da segunda maior competição de clubes do futebol europeu, os italianos acabaram a sequência de 51 jogos sem derrota do Leverkusen.

Ao mesmo tempo, a vitória da Atalanta marcou o primeiro título da carreira do técnico Gianpiero Gasperini. Assim, o italiano de 66 anos teve seu grande trabalho de oito anos coroado com o troféu europeu, na maior glória da história do clube. Além disso, a Atalanta está classificada para a próxima edição da Champions e vai chegar embalada na próxima temporada.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, teve a primeira derrota na temporada 2023/24 e não poderá conquistar a tão sonhada tríplice coroa após a conquista inédita do título da Bundesliga de forma invicta, feito também inédito na história da competição. Contudo, o Leverkusen precisa virar a chave, pois ainda vai disputar a Copa da Alemanha e tem a chance de terminar a temporada com dois títulos.

Atalanta x Bayer Leverkusen

A Atalanta fez um grande primeiro tempo e conseguiu ser superior desde os minutos iniciais. Além disso, o clube de Bérgamo contou com uma grande atuação de Lookman, que marcou dois gols ainda na primeira etapa e garantiu a boa vantagem para o intervalo. O nigeriano abriu o placar após antecipar cruzamento nas costas da zaga adversária. Já o segundo, foi um golaço. Após dar uma caneta no adversário, o atacante finalizou forte no canto e mostrou que estava em uma noite iluminada.

Na segunda etapa, o jogo seguiu animado e a grande atuação de Lookman foi coroada com um hat-trick. Em mais um golaço em Dublin, o atacante pedalou na frente da marcação, cortou para o pé esquerdo e soltou uma bomba para confirmar o triunfo por 3 a 0. Por outro lado, o Leverkusen sentiu o golpe e não conseguiu dar indicativos de recuperação na partida. Dessa maneira, o placar de 3 a 0 prevaleceu até o apito final e a Atalanta conquistou o título inédito da Liga Europa.

