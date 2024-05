São Paulo encerra preparação para encarar o Águia de Marabá

O São Paulo finalizou a sua preparação para encarar o Águia de Marabá-PA. O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil e será realizado no MorumBIS. No primeiro encontro, o Tricolor venceu por 3 a 1 e pode até mesmo perder por um gol de diferença que avança.

Apesar de abrir uma vantagem positiva no primeiro encontro, Luis Zubeldía não vai poupar seus jogadores. O motivo é a pausa no calendário brasileiro por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Sendo assim, o São Paulo ficou uma semana sem entrar em campo.

A ideia é que o time aproveite o jogo dentro de casa para ganhar ritmo. Logo depois de encarar o Águia de Marabá, a equipe paulista só volta a campo no dia 29 de maio. O rival será o Talleres, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Desfalques e escalação do São Paulo

De acordo com a comunicação do São Paulo, Rafinha, Wellington Rato, Calleri e Pablo Maia seguem entregues ao departamento médico e desfalcam o time.

Por outro lado, Lucas, que iniciou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil no banco, deve começar no time titular. Assim sendo, Ferreirinha pode ir ao banco de reservas.

Por fim, André Silva permanece no time principal, pois Calleri está machucado e o seu reserva imediato tem a chance de mostrar serviço.

Veja o provável São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Galoppo e Michel Araújo; André Silva, Lucas (Ferreira) e Luciano.

