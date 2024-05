Amazonas x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Amazonas x Flamengo - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Após vencer no Maracanã por 1 a 0, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Amazonas, pela Copa do Brasil. O duelo de volta zerá na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília) e um empate garante o Rubro-Negro nas oitavas de final da competição. Já o time amazonense precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis, ou dois gols para se garantir na próxima fase. O jogão tem a cobertura da Voz do Esporte, com a transmissão começando bem antes, às 20h, com o tradicional pré-jogo. A narração será de Diego Mazur.

A partida, além da narração de Diego Mazur, tem Symon Casagrande nos comentários e Júnior Azevedo com as reportagens, Então, você já sabe. Para não perder nada desta partida, clique na arte acima e acompanhe, com a Voz do esporte, ao duelo entre Amazonas e Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.