Vini Jr surge em show na companhia de cantora; saiba quem é

Vini Jr, do Real Madrid, foi filmado ao lado de uma cantora sul-americana em uma boate em Madrid, na Espanha. Contudo, o jogador estava de folga e curtia o show do rapper porto-riquenho Myke Towers.

Vini Jr e a modelo venezuelana Corina Smith, no show do rapper porto-riquenho, Myke Towers, em Madrid. ?????: Reprodução pic.twitter.com/95AU8MMyZF — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 22, 2024

Quem é a cantora?

Trata-se da venezuelana Corina Smith. Ela tem 32 anos e também é atriz e modelo. O vídeo mostra os dois apenas se abraçando e compartilhando o mesmo camarote na boate da Espanha.

Aliás, no dia 5 de maio, Corina postou uma foto na arquibancada do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, e destacou o nome de Vini Jr sendo apresentado no telão, mostrando que estava lá por causa do brasileiro. Além disso, o jogador reagiu ao post com um coração.

Na véspera, o Real Madrid recebeu o Cádiz pela LaLiga e venceu por 3 a 0. Vinicius começou o jogo no banco de reservas, entrando no segundo tempo.O atacante havia sido poupado por causa da semifinal da Champions League.

Vini Jr agora tem como principal desafio mais uma final de Champions League. Na anterior, na temporada 2021/2022, o jogador brasileiro fez o gol do título da equipe merengue diante do Liverpool. A partida acontece no dia 1 de junho, em Wembley, na Inglaterra.