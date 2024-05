Sforza e Léo Jardim reagem a pênaltis em Vasco x Fortaleza; veja

A heroica classificação do Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, na última terça (21), contou com alguns nomes importantes. Sforza e Léo Jardim, por exemplo, foram alguns dos destaques no épico 3 a 3 em São Januário, encerrado com vitória cruz-maltina nos pênaltis.

E, nesta quarta (22), o Vasco destacou em suas redes sociais a participação de ambos, convidando-os a reagir às suas ações decisivas na partida. Sforza, por exemplo, cobrou pênalti com maestria durante a disputa.

“A verdade é que estava muito tranquilo porque eu treinei pênaltis durante a semana com meus companheiros. Eu batia todas as bolas cruzadas e hoje (terça) fico muito contente porque me saí muito bem. Sim, eu vou decidido na bola, com a cobrança já na cabeça. Eu fui muito tranquilo porque confio em mim e nos meus companheiros”, analisou Sforza.

Sforza ???????????????????????? ???? ?? O meio-campista converteu o pênalti com muita categoria e detalhou o momento!#VascoDaGama pic.twitter.com/CBsHWMP1ki — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2024

Léo Jardim também recebeu convite para rever seu momento decisivo no duelo contra o Fortaleza. Para ele,

“Fico muito feliz em poder ajudar a equipe a conquistar mais um objetivo, a classificação. Como eu falei, é importante ressaltar os batedores, que bateram muito bem. A gente trabalhou bastante isso durante a semana. É ressaltar o grupo todo, mentalidade espetacular, equipe demonstrou mais uma vez ter um mental muito forte, resiliente. Então é dar os parabéns para todo mundo, agradecer a Deus e comemorar essa classificação”, celebrou.

Léo Jardim ???????????????????????? ???????? ?? A defesa de pênalti decisiva analisada pelo próprio paredão!#VascoDaGama pic.twitter.com/zd2gyIgnJV — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2024

