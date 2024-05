Diante do Botafogo-SP, Palmeiras defende invencibilidade como visitante

Nesta quinta-feira (23), o Palmeiras encara o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado no estádio Santa Cruz, a partir das 21h30 (de Brasília). No primeiro encontro, o Verdão levou a melhor por 2 a 1 e joga pelo empate na casa do adversário.

Apesar de contar com excelentes nomes no plantel, a vantagem do time comandado por Abel Ferreira é curta, ou seja, a atenção será redobrada para evitar uma zebra e, consequentemente, a eliminação.

Por causa disso, o técnico Abel Ferreira vai com o que tem de melhor. No ataque, Endrick e Estêvão são as principais armas para o time voltar a capital classificado. Portanto, a tendência é o time seja intenso.

Visitante indigesto

Além da questão técnica, o Palmeiras conta com a fase positiva do seu elenco como visitante. Nos últimos seis duelos, foram quatro vitórias e dois empates. O último revés dos comandados de Abel Ferreira aconteceu na final do Paulistão. O Santos venceu por 1 a 0. Assim sendo, o retrospecto deixa o time cascudo longe do Allianz Parque.

Durante a construção da invencibilidade, dois resultados chamam a atenção. Em primeiro lugar a virada contra o Independiente del Valle. Logo depois de o rival abrir 2 a 0, o Palmeiras buscou a vitória, que ocorreu no último lance. Por fim, a goleada por 5 a 0 diante do Liverpool demonstrou uma imposição forte ao time uruguaio.

Veja os números do Palmeiras na série invicta fora de casa:

6 jogos

4 vitórias

2 empates

12 gols marcados

3 gols sofridos

