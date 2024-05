McLaren terá pintura verde e amarela em homenagem à Senna no GP de Mônaco

Ayrton Senna eterno! Em tributo à memória do piloto brasileiro, a McLaren vai usar uma pintura com as cores da bandeira do Brasil para a disputa do Grande Prêmio de Mônaco, entre 24 e 26 de maio. A equipe inglesa anunciou nesta terça-feira (21/5) a edição especial do MCL38 pilotada por Lando Norris e Oscar Piastri, mas com o laranja e preto dando lugar ao verde, azul e amarelo tradicionais do capacete do tricampeão mundial. A ação, em parceria com a Senna Brands, se soma à série de homenagens da Fórmula 1 aos 30 anos da morte do automobilista.

Falecido em 1º de maio de 1994, em Ímola, na Itália, Senna foi relembrado por toda a categoria no último fim de semana, durante a etapa da F1 na mesma pista do acidente de três décadas atrás. Agora, com a corrida em Monte Carlo, ele estará presente na pista onde foi consagrado como Rei de Mônaco. O brasileiro é o maior vencedor da prova do Principado, com seis vitórias,

“A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado automobilístico de Ayrton Senna através desta pintura. Senna continua reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais condecorado da McLaren”, disse Zak Brown, CEO da montadora. O brasileiro guiou pelo time britânico entre 1988 e 1993 e até hoje é o piloto mais vitorioso pela equipe inglesa, com 35 vitórias e três títulos mundiais. “É uma honra correr por ele, em seu circuito de maior sucesso, nas cores verde, amarelo e azul”, completou.

Entre os pilotos, Norris e Piastri usarão macacões verde-amarelos, além de designs especiais no capacete de cada um com as cores do Brasil. Meu tributo para um dos meus heróis. Senna é uma verdadeira lenda do nosso esporte e inspirou não só a mim, mas a todos os pilotos que correm hoje. Ele é o melhor a já ter corrido em Mônaco e queria marcar isso neste capacete. O design icônico dele com o cromado espelhado para refletir as ruas onde ele era tão bom”, escreveu o britânico no Instagram.

McLaren Senna

As homenagens ao piloto brasileiro também estão presentes nos carros de rua. Um dos veículos de ponta da fábrica, a McLaren Senna, nomeada em memória do tricampeão, ganhou uma versão única nas cores da bandeira brasileira e outras referências ao ídolo.

"É uma honra reconhecer Ayrton através dessas pinturas em colaboração com a McLaren Racing e a McLaren Automotive. É uma maneira fantástica de celebrar sua vida e legado através de suas cores icônicas em ambos os carros. A McLaren significou muito para ele e juntos eles alcançaram muito sucesso, dos quais ainda hoje são lembrados por tantos. Será especial vê-lo correr pelas ruas de Mônaco, um circuito que lhe deu tantas alegrias e tantos triunfos”, compartilhou Bianca Senna, sobrinha do piloto.



