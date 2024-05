Justiça rejeita recursos, e Vasco associativo segue à frente da SAF

O Vasco associativo conseguiu mais uma vitória nos tribunais. Nesta quarta-feira, a Justiça indeferiu recursos da SAF e da 777 Partners, que tentavam recuperar o controle do futebol cruz-maltino. Dessa forma, a liminar concedida ao grupo de Pedrinho segue válida.

A decisão saiu das mãos do desembargador Cesar Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele rejeitou os dois pedidos de efeito suspensivo da decisão da quarta-feira passada.

Apesar da vitória parcial, o Vasco associativo ainda pode perder o controle do futebol. Outros dois desembargadores julgarão o mérito, e a 777 Partners espera retomar o domínio da SAF em breve.

Para o desembargador Cesar Felipe Cury, embora a alegação da 777 Partners seja que o contrato está sendo cumprido, com R$ 310 milhões investidores, a empresa estadunidense não desconstruiu a “narrativa de falência”. Recentemente, a empresa tem enfrentado processos nos Estados Unidos e sofrido problemas em outros clubes que detém.

Enquanto não define esta situação nos bastidores, o clube vive dias melhores dentro das quatro linhas. Na última terça-feira, o Vasco eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil e se garantiu nas oitavas de final.

