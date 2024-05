São Paulo x Águia de Marabá: escalações, arbitragem e onde assistir

O São Paulo encara o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (23), às 21h30, no MorumBIS, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 3 a 1 e pode perder por até um gol de diferença que avança para a próxima fase. Já o time do Pará precisará de um verdadeiro milagre e vencer por três gols para classificar direto ou de dois tentos para levar para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Vídeo.

Como chega o São Paulo

Atual campeão da Copa do Brasil, o Tricolor Paulista chega para a partida com grande moral. Afinal, além da vantagem por 3 a 1 no jogo de ida, a equipe ainda não sabe o que é perder sob o comando de Luis Zubeldía. O clube disputou sete partidas com o técnico na beira do gramado, e acumula cinco vitórias e dois empates. Contudo, para a partida, o treinador não terá Wellington Rato, Rafinha e Pablo Maia, no departamento médico. Além disso, Calleri chegou a participar de umas sessões de treinamento durante a semana, mas deve seguir fora.

Como chega o Águia de Marabá

Em contrapartida, o clube paraense tenta fazer história ao eliminar o atual campeão dentro do místico MorumBIS. Contudo, a equipe vive momento conturbado na atual temporada. Afinal, já são oito partidas sem vencer com cinco derrotas e três empates. Assim, para a partida, o técnico Glauber Ramos, que substituiu Mathaus Sodré, tem de fazer uma equipe que vive em má fase se reabilitar. Ele não terá Wander, que foi expulso no duelo de ida e cumpre suspensão.

SÃO PAULO X ÁGUIA DE MARABÁ

Jogo de volta – terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 23/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreira, Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia, Wender, Junior Dindê e Mariano; Hitalo, Braga e João Guilherme.Técnico: Glauber Ramos.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Fernanda Kruger (Fifa-MT)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

