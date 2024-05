Felipe Melo comemora 100 jogos pelo Fluminense com vitória

Felipe Melo completou 100 jogos no Fluminense com vitória sobre o Sampaio Corrêa - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (22/5), pelo Campeonato Brasileiro, teve um motivo a mais de comemoração para Felipe Melo. Afinal, o zagueiro completou 100 jogos pelo Tricolor Carioca. Assim, diante de mais de 22 mil torcedores no Maracanã, ele pôde celebrar o momento especial no time.

“Em primeiro lugar agradeço a Deus. Completar 100 jogos às portas de fazer 41 anos de idade, no gigante que é o Fluminense, é motivo de muito orgulho”, disse o jogador, que vai fazer aniversário no dia 26 de junho.

Felipe Melo acrescentou que segue em frente em busca de conquistas no clube.

“Eu tenho três palavrinhas: sonhar, profetizar e realizar. E a gente continua trabalhando e sonhando com grandes coisas. A gente quer sempre mais”, afirmou.

Felipe Melo destaca bom momento do time

Além disso, ele também destacou o placar de 2 a 0 (gols de Arias e John Kennedy), que, em sua opinião, consolida um momento de alta do time.

“A gente vem de um momento de melhora, né, de uma crescente muito grande. Vencer e não tomar gol, independentemente de qualquer coisa, é muito importante”.

Próximos jogos do Fluminense

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (29/5) pela Copa Libertadores, contra o Alianza Lima, no Maracanã. Em seguida, vai enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, também no estádio carioca, no sábado (1/6).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.