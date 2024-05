Atlético-GO domina, bate Brusque de novo e se classifica na Copa do Brasil

Jogadores do Dragão comemoram um dos gols no triunfo sobre o Brusque - (crédito: Foto: Ingryd Oliveira /Atlético-GO)

O Atlético-GO está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Voltou a vencer o Brusque, desta vez por 4 a 2, na noite desta quarta-feira (22), em Goiânia, pelo duelo de volta da terceira fase. O jogo, aliás, marcou a estreia do técnico Luizinho Vieira no comando do time catarinense.

Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney e Gabriel Baralhas anotaram para os donos da casa, enquanto Mateus Pivô descontou para os visitantes no Estádio Antônio Accioly.

No duelo de ida, a equipe comandada por Jair Ventura levou a melhor por 1 a 0. Desse modo, o placar agregado ficou em 5 a 2 para os goianos. O adversário do Atlético-GO nas oitavas sairá em sorteio realizado pela CBF, com data ainda a definir.

Próximos jogos

O Atlético-GO volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Em 1º de junho, o Dragão enfrenta o Vitória, no Barradão, em jogo que marca a retomada do torneio nacional, após a CBF suspender as rodadas 7 e 8 do c ampeonato em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Já o Brusque joga neste final de semana. Pela Série B do Brasileiro, a equipe de Santa Catarina visita o Vila Nova, em Goiânia, no domingo (26).

