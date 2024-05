Junior Santos vive momento especial na vitória do Botafogo

O baiano Junior Santos viveu um momento mais do que especial na vitória do Botafogo sobre o Vitória, nesta quarta-feira (22/5) pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Afinal, com o 2 a 1 em cima dos rubro-negros, em pleno Barradão, casa do rival, o time carioca avança às oitavas de final da competição. De quebra, um dos gols foi de Junior Santos, que é baiano e não escondeu a alegria de brilhar em sua casa.

Veja aqui as atuações do Botafogo sobre o Vitória

“Foi um momento muito especial. Afinal, é a segunda vez que venho jogar aqui na Bahia. E consegui fazendo um gol. Estou feliz com esta energia maravilhosa, sou daqui. E estou muito feliz pela classificação”. disse o jogador, que fez o segundo tento do Glorioso na partida.

Irmã prestigia Junior Santos nas arquibancadas

Junior Santos foi um dos últimos a deixar o campo, pois fez questão de ir até um setor da arquibancada. E o motivo era muito importante

“Minha irmã veio prestigiar o jogo. Fui até lá e entreguei minha camisa para ela. Tinha prometido”.

Grana em caixa

Com a vitória, o Botafogo ganha mais R$ 3,465 milhões de premiação. O Vitória cai prematuramente, mas somou as premiações das três fases e sai com R$ 5,45 milhões na conta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.