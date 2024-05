Reintegrado ao Fluminense, John Kennedy marca e quer ‘engrenar de vez’

A estrela de John Kennedy voltou a brilhar. Afinal, o centroavante mineiro, que voltou a jogar após um período de afastamento por indisciplina, fez o segundo gol no 2 a 0 do Tricolor sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22/5) pelo Copa do Brasil. E o lance foi de puro oportunismo do atleta de 22 anos, dono da camisa 9 do time.

Kennedy entrou em campo aos 18′ do segundo tempo, no lugar de Keno. E marcou o gol aos 35′ aproveitando uma bola que voltou ao bater na trave.

“Tô muito feliz, primeiramente, por ter voltado e feito o gol. Acho que agora é engrenar, né, de vez. Continuar com a sequência de vitórias. Treinar pra procurar classificar (o time) em primeiro na Libertadores e procurar os títulos que são nossos objetivos”.

O jogador havia sido afastado no dia 23 de abril, junto com Alexsander, Arthur e Kauã Elias. Afinal, os quatro participaram de uma festa no hotel onde a delegação tricolor estava concentrada para o clássico com o Vasco, no dia 20. Assim, a diretoria do Fluminense entendeu que os jogadores haviam desrespeitado a concentração para a partida. Além disso, Kennedy se atrasou para um treino e, por isso, foi o último a receber a reintegração ao grupo.

John Kennedy destaca a alegria em sua trajetória

No jogo contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, o centroavante – que está no Fluminense desde 2016 – recebeu a saudação dos torcedores e disse que a alegria é um ponto importante em sua trajetória.

“Alegria não vai faltar nunca. Acho que é uma virtude minha muito forte. Continuando com essa alegria vai dar tudo certo”.

