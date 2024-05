"Cavani da Curuz" brilha, Paysandu arrasa Vila e encaminha título da Copa Verde

Jogadores do Paysandu comemoram um dos gols no primeiro jogo da final da Copa Verde - (crédito: Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu)

Na reedição da final da Copa Verde-2022, o Paysandu não tomou conhecimento do Vila Nova-GO e goleou por 6 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no Estádio da Curuzu, em Belém.

Em noite de grande inspiração, Nicolas anotou três vezes. Esli Garcia, Edílson e Edinho também balançaram as redes. O jogo foi aberto e com várias chances de gols.

O duelo de volta está marcado para a próxima quarta (29), no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

‘Cavani da Curuzu’ não perdoa

Além dos três gols, Nicolas deu uma assistência no triunfo imponente desta quarta-feira. O “Cavani da Curuzu”, aliás, alcançou seu primeiro “hat-trick” com a camisa do Papão.

Após a dolorosa goleada para o Paysandu, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, declarou que esta quarta-feira é “um dos piores dias da vida do clube” goiano. O técnico Márcio Fernandes continua no cargo. Ao menos, por enquanto.

Paysandu hegemônico

O Paysandu é o maior vencedor do torneio, com três títulos (2016, 2018 e 2022), assim como é o time com mais finais: sete ao todo. O time bicolor bateu na trave em 2023, quando perdeu para o Goiás. Em contrapartida, o Vila Nova terá uma dura missão em seus domínios para buscar a conquista inédita. O time goiano foi vice-campeão em 2021 e 2022 e está em sua terceira final.

