Flamengo informa problema de De La Cruz

Após o término da partida contra o Amazonas, em Manaus, que carimbou a classificação rubro-negra às oitavas da Copa do Brasil, o Flamengo informou que De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito. O uruguaio será reavaliado na quinta-feira, no Ninho do Urubu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito. Será reavaliado no CT”, informou o Flamengo.

De La Cruz deixou a partida aos 23 minutos do segundo tempo, substituído por Igor Jesus. Ainda no banco de reservas, o uruguaio, com semblante de dor, realizou tratamento com gelo.

A notícia preocupa os torcedores do Flamengo, afinal, Nico é o principal jogador rubro-negro neste momento da temporada. Em 2024, ele marcou dois gols e deu três assistências.

