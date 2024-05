Palmeiras se acerta com o Chelsea pela venda de Estêvão

O Palmeiras encaminhou a venda do meia-atacante Estêvão, para o Chelsea. Nos últimos dias, os dois clubes chegaram a um acordo as cláusulas do negócio e agora discutem apenas os últimos termos para assinar o contrato. Assim, a tendência é que a joia do Verdão de 17 anos seja jogador dos Blues.

As divergências entre as duas equipes era referente a cláusulas de bônus. O Palmeiras aceitou receber uma fatia menor no último ano de Estêvão no clube. Mas terá uma parte maior a depender do que o jogador desempenhar já no clube inglês. Sobre valores, o Verdão vai vender o jogador por R$350 milhões, sendo que 70% ficará com o Alviverde e os outros 30% com o próprio atleta.

A avaliação dos envolvidos no negócio é de que a maioria dos bônus são atingíveis, como foi no caso da venda de Endrick para o Real Madrid. A multa de Estêvão é de R$ 250 milhões, mas como o Chelsea negocia um parcelamento, permite que o Palmeiras faça a negociação acontecer por uma valor maior.

Estêvão só pode se transferir para o Chelsea em abril de 2025, quando vai completar 18 anos. Contudo, o Verdão também acertou que o jogador só deixa o clube após o Mundial de Clubes do ano que vem. A competição acontece entre junho e julho do ano que vem. O torneio deve ser sua despedida com a camisa alviverde.

Ainda existe alguns detalhes burocráticos antes da assinatura, mas Estêvão está praticamente acertado com o Chelsea. Então, assim como aconteceu com Endrick, começa uma nova contagem regressiva para a despedida de mais uma joia palestrina.

