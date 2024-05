António Oliveira se preocupa com saída de Wesley do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Um assunto em específico vem tirando o sono de António Oliveira no Corinthians. Contudo, não é nenhuma competição ou adversário, mas, sim, a janela de transferência no meio do ano. Afinal, o treinador acredita que a equipe precisa se reforçar para brigar nas três competições que ainda tem no ano e se preocupa com uma possível saída do atacante Wesley.

O jogador vem recebendo sondagens do exterior, em especial da Inglaterra. O West Ham é o principal interessado no atacante. Na próxima semana, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, vai a Londres para conversar com possíveis interessados no atleta.

“Estou preocupado, evidente, eu sou treinador e quero comigo aqueles que nos podem ajudar a alcançar algo, e o Wesley tem sido um jogador fundamental. Nós não precisamos ser treinadores para perceber isso, portanto, é algo que me preocupa e enquanto treinador quero que ele fique”, disse António Oliveira, após a vitória em cima do América-RN, pela Copa do Brasil.

António Oliveira que reforços no segundo semestre

A janela de transferência se abre no dia 10 de julho. Mais do que uma possível saída de Wesley, António Oliveira também quer reforços para o segundo semestre. O treinador evitou falar em nomes ou posições de reforços que estão na mira, mas disse já ter passado uma lista à diretoria.

“A competição mais desafiante em que nós estamos inseridos é o Campeonato Brasileiro, é uma competição extremamente difícil. Para nós estarmos nas três frentes temos que ter mais profundidade e, nessa perspectiva, a janela vai ser importante para nós para definir claramente se nós conseguimos atacar outras competições. Não se pode jogar de três em três dias e, sabendo que estou muito satisfeito e o link é muito bom, mas precisa de fazer alguns reajustes importantes e com certeza que nós vamos fazer para podermos estar preparados para essas três frentes”, finalizou.

