CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Atlético

Lance com Vargas foi anulado no meio campo - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Galo usou o regulamento, perdeu por 1 a 0 para o Sport, nA quarta-feira (22), fora de casa, no entanto, como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, avançou de fase. Todavia, não poderia faltar uma polêmica, e o gol anulado do time mineiro chamou atenção. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, então, o áudio do diálogo entre o árbitro de campo e o de vídeo.

O gol de Paulinho foi no segundo tempo do jogo, quando o Galo já perdia a partida e sofria muita pressão do time do Recife. No meio campo, Vargas e Zaracho disputam a bola com Domínguez, do Sport. O árbitro viu a situação e mandou o jogo seguir. O VAR, aliás, ressaltou: “nada”.

Na sequência, Paulinho recebe a bola, deixa para Zaracho, que devolve. O camisa 10 coloca a redonda no ângulo e sai para comemorar. O VAR, no entanto, analisou o lance.

Inicialmente, foi observado se Zaracho – que deu o passe para o gol – estava habilitado. O argentino estava em boa posição na hora do passe. Na sequência, o lance no meio campo foi visto.

“Ele não acerta a bola, ele acerta a perna do jogador. Ele calça o jogador que estava vindo para frente”, afirmou o VAR antes de chamar o árbitro Bráulio da Silva Machado para revisão.

“Perfeito, o calço do número 15 [Zaracho]”, diz o árbitro antes de anular o gol do Atlético.

Atlético leva premiação

O jogo seguiu até o fim com 1 a 0 favorável para o Sport. O placar não foi suficiente para o Leão da Praça da Bandeira virar a série. A classificação garantiu ao Galo mais de R$ 3 milhões de premiação.

