São Paulo x Águia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

São Paulo e Águia de Marabá se enfrentam nesta quinta-deira (23/5) em jogo pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Este duelo será às 21h30 (de Brasília) no MorumBIS. Como o Tricolor venceu na ida por 3 a 1, pode perder por até um gol que avançará às oitavas. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 19h30, com seu tradicional esquenta. E assim que a bola rolar, Marcus Cassino estará na narração.