Basso prioriza Europa e não deve retornar ao Santos

Basso não deve ter uma nova passagem na Vila Belmiro. O zagueiro encerrou sua temporada com o Estoril, de Portugal e tinha um retorno cogitado no Santos. Contudo, o defensor está com seu agente na Itália e tem escutado sondagens de clubes europeus antes de definir seu futuro. A prioridade é uma venda ao novo clube, mas ele não descarta ficar no clube português.

Basso foi cedido ao Estoril no início do ano e disputou 13 partidas em Portugal. No contrato de cessão temporária, há uma cláusula dando ao clube a opção de compra, como também havia a de retorno imediato ao Brasil, em caso de venda de Joaquim, titular da equipe santista. Até agora, a equipe portuguesa não se manifestou sobre uma possível aquisição do atleta. Contudo, uma permanência não está descartada.

O jogador gosta de viver no exterior e tem passaporte europeu, o que aumenta as possibilidades dele no mercado. O Santos já conversa com o clube português e deve ter uma reunião na próxima semana para definir o rumo de João Basso. Entretanto, um retorno ao Brasil está quase descartado.

No momento, o Santos conta com Joaquim, Gil, Alex Nascimento e Jair Cunha para o sistema defensivo. Sendo os dois titulares absolutos, Basso brigaria pela condição de reserva imediato. Assim, ele acredita que pode brigar para ser titular em outra equipe da Europa.

Basso chegou a estar fora dos planos da diretoria santista e treinou separado no começo do ano. Contudo, ele foi reintegrado algumas semanas depois, antes de ser negociado com o Estoril. Agora, espera permanecer na Europa.

