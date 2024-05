Palmeiras defende invencibilidade de 10 anos em Ribeirão Preto

O Palmeiras encara o Botafogo-SP, nesta quinta-feira (23), às 19h, na Arena NicNet, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão precisa de um empate para avançar para as oitavas de final da competição. Para isso, o Alviverde conta com tabu de 10 anos sem saber o que é derrota em Ribeirão Preto.

A última vez que o Palmeiras perdeu para o Botafogo-SP, fora de casa, aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2014. Na ocasião, a Pantera venceu por 3 a 1 com gols de Mike, Camilo e Marcelo Macedo. Valdívia, cobrando pênalti, descontou para o Verdão. Desde então, as equipes se enfrentaram mais quatro vezes em Ribeirão Preto, com três vitórias alviverdes e um empate.

O último embate aconteceu em 2013, pelo Campeonato Paulista. Com gol de Raphael Veiga ainda no primeiro tempo, o Verdão bateu o Botafogo-SP por 1 a 0 na ocasião. Aliás, as equipes se enfrentaram poucas vezes durante este período de 10 anos, muito por conta do regulamento do Paulistão, já que equipes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase.

Agora, a situação é diferente, já que se trata de uma partida de mata-mata. No duelo de ida, o Palmeiras sofreu, mas conseguiu vencer por 2 a 1 no Allianz Parque. Rony abriu o placar, mas Patrick Brey empatou. No último lance do jogo, Estêvão deixou o Verdão na frente.

Assim, o Palmeiras joga por um empate para avançar. Se o Botafogo-SP vencer por dois gols de diferença, avança direto para as oitavas de final. Já um triunfo da Pantera por um tento de diferença, leva a partida para as penalidades máximas.

