Botafogo abre as portas de General Severiano na última rodada da Libertadores

General Severiano, mais uma vez, estará de portas abertas para receber o seu maior patrimônio: a torcida alvinegra. A sede vai ferver com a transmissão, ao vivo de Junior Barranquilla x Botafogo, na próxima terça-feira (28), pela última rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Já nas oitavas de final da competição, o Glorioso visita o time colombiano. A equipe do técnico Artur Jorge precisa da vitória para avançar na primeira colocação da chave. Clique aqui para comprar os ingressos!

O Botafogo exibirá a partida em um telão no Ginásio Oscar Zelaya, no evento “Embrazado em General”, com início às 17h, duas horas antes de bola rolar no país cafeteiro.

A festa terá ainda roda de samba e barraquinhas com venda de comidas e bebidas. Desse modo, os ingressos são limitados e custam apenas R$ 20 (R$ 10 para sócios-proprietários).

Espera-se, então, um público de cerca de mil pessoas. O clube informa que já venceu 300 ingressos só no primeiro dia. Aliás, com o sucesso, o Botafogo já está pensando em fazer eventos ainda maiores para os jogos de mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil.

A primeira edição do evento, em Universitario (PER) x Botafogo, foi um sucesso de público. Agora, com a maior demanda, a torcida vai para o ginásio do Glorioso, para abrigar ainda mais apaixonados pela Estrela Solitária, com conforto e um telão de LED.

Na ocasião, ainda neste mês, houve cerca de 400 pessoas em General Severiano. O clube vendeu todos os ingressos com 3 dias de antecedência.

