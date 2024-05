São Paulo defende grande retrospecto contra equipes paraenses

O São Paulo encara o Águia de Marabá nesta quinta-feira (23), às 21h30, no MorumBIS, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com uma vantagem de 3 a 1 construída no duelo de ida, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final. Mais do que o favoritismo, a equipe também defende um grande retrospecto contra times do Pará na história.

Ao todo, o São Paulo já enfrentou times paraenses em 26 oportunidades, com 16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 70%, com 51 gols marcados e 22 sofridos.

Contudo, se somarmos apenas os duelos que aconteceram no MorumBIS, os números positivos aumentam. São 11 jogos, com 10 vitórias e uma única derrota. O confronto mais recente no MorumBIS aconteceu em 2012 . Um triunfo por 4 a 0 sobre o Independente, com quatro gols de Luís Fabiano, também na Copa do Brasil. Já o único revés em casa aconteceu para um time do Pará foi em 1994. Na ocasião, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, se avançar nesta quinta-feira, o São Paulo chega às oitavas de final da Copa do Brasil e mantém vivo o sonho do bicampeonato da competição. No ano passado, levantou o troféu ao vencer o Flamengo na decisão. Além disso, desembolsa R$ 3,465 milhões em premiação.

Assim, o Tricolor deve ter força máxima para o embate desta quinta-feira. O provável São Paulo tem: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreira, Luciano e André Silva.

